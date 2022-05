Doctor Strange nel Multiverso della Follia (2022): un sequel che getta le basi del futuro dell’ MCU (Di mercoledì 4 maggio 2022) Titolo originale: Doctor Strange in the Multiverse of Madness Anno: 2022 Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, fantascienza Produzione: Marvel Studios Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Durata: 2 hr e 6 (126 min) Regia: Sam Raimi Sceneggiatura: Michael Waldron Fotografia: John Mathieson Montaggio: Bob Murawski, Tia Nolan Musiche: Danny Elfman Attori: Benedict Cumberbatch... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di mercoledì 4 maggio 2022) Titolo originale:in the Multiverse of Madness Anno:Paese: Stati Uniti d’America Genere: Azione, fantascienza Produzione: Marvel Studios Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Durata: 2 hr e 6 (126 min) Regia: Sam Raimi Sceneggiatura: Michael Waldron Fotografia: John Mathieson Montaggio: Bob Murawski, Tia Nolan Musiche: Danny Elfman Attori: Benedict Cumberbatch... Source

Advertising

MarvelNewsIT : Le porte fra gli universi si sono finalmente aperte... #DoctorStrange nel Multiverso della Follia vi aspetta ORA al… - Rosam23_ : @DomenicoCommis8 si ma se il film è su doctor strange devono parlare di doctor strange, di wanda hanno già parlato… - hanamintae : VIENE IL TIPO AD AGGIUSTARLA DOCTOR STRANGE È SALVOOOOOOOO - gilbertblytvhe : RT @MarvelFansIT: DOCTOR STRANGE HA VISTO QUATTORDICI MILIONI SEICENTOCINQUE POSSIBILI FUTURI E NON HA SPOILERATO NULLA PERCHE TU DOVRESTI… - giadadee : Ma poi io non capisco perché chiamarlo Doctor Strange quando è un film per me basato tutto attorno a Wanda ed Ameri… -