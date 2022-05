Da Frosinone a Samarate | le donne uccise e i femminicidi ormai si contano ogni giorno

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 4 maggio 2022) “Correte ad acquistare due prodotti per ricevere in omaggio questo braccialetto rosa e combattere così la violenza sulle. Non solo voi, ma anche voi uomini. Vi distinguerete così da chi le, invece di rispettarle, le maltratta”. Scriveva così, in uno degli ultimi post su Facebook, Romina De Cesare, 36 anni, prima di venire uccisa acon 15 coltellate all’addome dall’ex fidanzato. È successo ieri, martedì 3 maggio. Oggi, mercoledì 4, ain provincia di Varese, Stefania Pivetta, una donna di 56 anni e sua figlia Giulia di 16 anni sono state trovate morte in casa. Il marito, sospettato di averlee di aver gravemente ferito il figlio, è stato fermato. Tre giorni fa, la sera di domenica 1 maggio, a Genova un’altra donna, Alice Scagni, è stata ...