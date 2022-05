Come funziona l’Election Pass, il certificato elettorale digitale per votare fuori sede (Di mercoledì 4 maggio 2022) La novità digital che ha tutto il potenziale per rivoluzionare il modo in cui votiamo, combattendo l’astensionismo, è stata illustrata dal ministro Federico d’Incà in commissione Affari costituzionali alla Camera. Secondo il politico la soluzione per questa «democrazia malata di astensionismo» è il «voto per posta», un voto digitale tramite il cosiddetto Election Pass frutto della creazione di certificati elettronici scaricabili tramite smartphone e dell’utilizzo di applicazioni che vadano a verificare il voto in tempo reale. La tanto attesa possibilità di votare da fuori sede – attualmente non garantita a studenti e lavoratori se non tramite un procedimento burocratico che pochi scelgono di intraprende – dovrebbe quindi essere a portata di smartphone. LEGGI ANCHE >>> Ora, l’obiettivo è il ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 4 maggio 2022) La novità digital che ha tutto il potenziale per rivoluzionare il modo in cui votiamo, combattendo l’astensionismo, è stata illustrata dal ministro Federico d’Incà in commissione Affari costituzionali alla Camera. Secondo il politico la soluzione per questa «democrazia malata di astensionismo» è il «voto per posta», un vototramite il cosiddetto Electionfrutto della creazione di certificati elettronici scaricabili tramite smartphone e dell’utilizzo di applicazioni che vadano a verificare il voto in tempo reale. La tanto attesa possibilità dida– attualmente non garantita a studenti e lavoratori se non tramite un procedimento burocratico che pochi scelgono di intraprende – dovrebbe quindi essere a portata di smartphone. LEGGI ANCHE >>> Ora, l’obiettivo è il ...

