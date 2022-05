BMW X5 - L'ora del restyling si avvicina (Di mercoledì 4 maggio 2022) La BMW ha rotto con la tradizione in occasione del restyling della X7, ma per la sorella minore X5 l'aggiornamento di metà carriera non sarà altrettanto dirompente: le immagini che vi mostriamo sono infatti relative a un prototipo del restyling della Suv, e confermano un approccio più conservativo per quanto riguarda l'aggiornamento dello stile. Dettagli rivisti. I gruppi ottici anteriori hanno una forma molto simile a quella attuale e la differenza più evidente è nella forma delle luci diurne, che passano dall'attuale cornice a "C", rivolta verso l'interno, a una linea più geometrica, come accaduto per il restyling della Serie 5, ormai prossima alla pensione. Per l'abitacolo, invece, è probabile l'arrivo dello schermo curvo unico già introdotto sulla X7, sulla iX, sulla Serie 7 e sulla Serie 2. Elettricazione già avvenuta. La ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 4 maggio 2022) La BMW ha rotto con la tradizione in occasione deldella X7, ma per la sorella minore X5 l'aggiornamento di metà carriera non sarà altrettanto dirompente: le immagini che vi mostriamo sono infatti relative a un prototipo deldella Suv, e confermano un approccio più conservativo per quanto riguarda l'aggiornamento dello stile. Dettagli rivisti. I gruppi ottici anteriori hanno una forma molto simile a quella attuale e la differenza più evidente è nella forma delle luci diurne, che passano dall'attuale cornice a "C", rivolta verso l'interno, a una linea più geometrica, come accaduto per ildella Serie 5, ormai prossima alla pensione. Per l'abitacolo, invece, è probabile l'arrivo dello schermo curvo unico già introdotto sulla X7, sulla iX, sulla Serie 7 e sulla Serie 2. Elettricazione già avvenuta. La ...

