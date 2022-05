Atletica | Marcell Jacobs e Filippo Tortu debuttano a Nairobi | programma | orario | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 maggio 2022)debutteranno insieme nella stagione all’aperto. I due azzurri saranno protagonisti al Kip Keino Classic, Meeting divalevole come tappa del World Continental Tour (livello gold). L’appuntamento è per sabato 7 maggio nella capitale del Kenya. Entrambi parteciperanno ai 100 metri. Il Campione Olimpico della distanza tornerà a correre sul rettilineo a nove mesi di distanza dall’apoteosi di Tokyo e dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 60 metri ai Mondiali indoor. Il Messia dell’italiana sarà affiancato dal velocista brianzolo, insieme a cui si è laureato Campione Olimpico nella 4×100. Prima gara in assoluto in questa annata agonistica per il 23enne, che su questa pista lo scorso anno divenne il secondo italiano di tutti i tempi sui 200 ...