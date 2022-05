Ambra Angiolini, ora è ufficiale: è una dei giudici di X Factor 2022 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo i rumor che sul web si rincorrevano da giorni, ora è ufficiale: Ambra Angiolini è uno dei giudici di X Factor 2022. Per l’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica è un esordio assoluto al tavolo dello show targato Sky e il suo è il secondo nome annunciato dopo quello di Fedez, storico protagonista del talent. Vi raccomandiamo... La stories di Fedez escluso dal concerto del 1 Maggio e la risposta di Ambra Angiolini "Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso", ha scritto il rapper milanese su Instagram. L'amica e probabile collega a X Fact... L’attrice ha appena lasciato il palco del concertone del Primo Maggio, di ... Leggi su news.robadadonne (Di mercoledì 4 maggio 2022) Dopo i rumor che sul web si rincorrevano da giorni, ora èè uno deidi X. Per l’attrice, conduttrice televisiva e radiofonica è un esordio assoluto al tavolo dello show targato Sky e il suo è il secondo nome annunciato dopo quello di Fedez, storico protagonista del talent. Vi raccomandiamo... La stories di Fedez escluso dal concerto del 1 Maggio e la risposta di"Avrei voluto essere lì ma credo che il mio invito si sia perso", ha scritto il rapper milanese su Instagram. L'amica e probabile collega a X Fact... L’attrice ha appena lasciato il palco del concertone del Primo Maggio, di ...

