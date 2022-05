Amazon non consente più download digitali dall’app Android (Di mercoledì 4 maggio 2022) Amazon non consente più di acquistare e scaricare contenuti digitali dall'app Android a causa delle onerose commissioni del Play Store. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 4 maggio 2022)nonpiù di acquistare e scaricare contenutidall'appa causa delle onerose commissioni del Play Store. L'articolo proviene da Tutto

Advertising

CarloCalenda : Roma e Milano. Spero di vedervi in tanti. Come al solito ci sarà ampio spazio per domande, critiche etc. Fate circo… - CarloCalenda : Felice di ricevere una recensione da una persona di qualità come @CorradoOcone su @Libero_official. Abbiamo idee di… - MediasetTgcom24 : Piemonte, la Cgil denuncia: 'Lavoratori Amazon cronometrati in bagno e puniti se i tempi non sono conformi'… - CaterinaBuffol1 : @BangtanSeaweeds Si, su Amazon basta che sia venduto e spedito da Amazon, poi c'è Mondadori e Feltrinelli. In realt… - TuttoAndroid : Amazon non consente più download digitali dall’app Android #amazon -