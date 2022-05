Wall Street chiude in rialzo, Dow Jones +0,20% (Di martedì 3 maggio 2022) Wall Street chiude in rialzo alla vigilia della riunione della fed che dovrà decidere sui tassi d'interesse. Il Dow Jones ha terminato gli scambi guadagnando lo 0,20%, a 33.129 punti. Bene anche il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 3 maggio 2022)inalla vigilia della riunione della fed che dovrà decidere sui tassi d'interesse. Il Dowha terminato gli scambi guadagnando lo 0,20%, a 33.129 punti. Bene anche il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Twitter passa a Elon Musk per 44 miliardi di dollari, 54,20 dollari per azione. Lascerà Wall Street. Via libera una… - RaiNews : È fatta: Elon Musk ha acquistato Twitter. Il consiglio di amministrazione di Twitter ha approvato all’unanimità l’a… - trash_italiano : ?? Secondo il Wall Street Journal, l’offerta di Elon Musk sarebbe stata accettata: con 44 miliardi di dollari l’impr… - santeptrader : Wall Street in pausa in attesa della FED, Piazza Affari rimbalza - #US10Y grafico su @TradingView - santeptrader : Wall Street in pausa in attesa della FED, Piazza Affari rimbalza! -