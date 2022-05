Volley femminile | finale Scudetto 2022 | Conegliano rimonta Monza e vince gara-2 | serie sull’1-1

(Di martedì 3 maggio 2022) L’Imocorisponde alla Veroin-2 didiA1. Grande spettacolo all’Arena di, dove le venete si sono imposte per 3-2 (23-25, 23-25, 25-16, 25-20, 15-10) al termine di una vera e propria battaglia che ha ribaltato i ruoli dell’andata. In-1 infatti era statare ere al tiebreak, ma anche stavolta il fattore campo è stato sovvertito e così si tornerà a Treviso per-3 con la-1. Serata da 29 punti per Paola Egonu, ...

Advertising

LegaVolleyFem : ???????? Partita imperdibile all'Arena di Monza nella Gara-2 #Finale #Scudetto tra @VeroVolleyMonza e @ImocoVolley !… - SkySport : Volley, A1 femminile PLAYOFF - FINALE G1 ? CONEGLIANO-MONZA Sabato alle 20.30 Su Sky Sport Arena ? #SkySport #Volley - sportmediaset : Conegliano si rialza: che rimonta! Monza cede sul più bello - pren90 : #MonzaConegliano grande Imoco soffrendo l’hai portata a casa, ora il #volley femminile è tornata ad essere equilibr… - TonyMwawasi : RT @SkySport: #Monza e #Conegliano al tie break in gara-2 della finale scudetto: ora LIVE su Sky Sport Arena #SkySport #Volley #MonzaConegl… -

Ennesimo traguardo stagionale per i colori bianconeri . L'Olimpia Sora ha conquistato con un turno d'anticipo la promozione in 1a Divisione. Le ragazze sorane si sono imposte per 3 - 1 nella difficile trasferta di Boville. Questo il computo finale dei set: 25 - 18, 21 - 25, 25 - 22, 25 - 18 . Le ragazze erniche seguivano l'...... essendo il campionato di Serie A1 dicondiviso dalle due emittenti. Questo significa che la diretta streaming video sarà garantita sia tramite Rai Play per tutti, sia tramite Sky Go ...Conegliano espunga Monza e conquista gara 2 della finale scudetto della Serie A1 Femminile di volley: rimonta strepitosa da 0-2 a 3-2 con i parziali di 23-25, 23-25, 25-16, 25-20, 15-10. La serie è ...L’Imoco Volley Conegliano risponde alla Vero Volley Monza e vince in rimonta gara-2 di finale Scudetto 2022 di Serie A1 femminile. Grande spettacolo all’Arena di Monza, dove le venete si sono imposte ...