Tifosi contro steward | panico in Inghilterra | succede di tutto allo stadio

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 3 maggio 2022) Le invasioni di campo sono bandite ormai da molto tempo negli stadi, ma qualcuno non ha ancora perso questa usanza con glis in crisi. Non vi è dubbio alcuno che le invasioni di campo fanno parte a tutti gli effetti del costume e dell’usanza di moltissime tifoserie, con il mondo del calcio che è sempre stato uno di quelli che più di tutti ha avuto in questa forma di esultanza una reale e assoluta esaltazione della gioia popolare, ma da qualche anno non viene più accettata e per questo motivo inè successa una situazione davvero molto singolare. Invasione campo Millwall (LaPresse)L’è la Patria del calcio, tanto è vero che è qui che il football è stato inventato e creato per la prima volta, con idiil mondo che hanno sempre visto nella nazione britannica una ...