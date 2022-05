Responsabilità medica: non basta l'intervento, serve il follow up (Di martedì 3 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, dopo un intervento chirurgico di asportazione di un melanoma al paziente va eseguito un esame istologico e avviato il necessario follow up. Leggi su studiocataldi (Di martedì 3 maggio 2022) Annamaria Villafrate - Per la Cassazione, dopo unchirurgico di asportazione di un melanoma al paziente va eseguito un esame istologico e avviato il necessarioup.

Advertising

alarico999 : RT @messaggidivita: @dottorbarbieri La classe medica italiana ha responsabilità enormi per quanto sta accadendo - Medicolavoro1 : ??E se il mio datore di lavoro non mi fa fare la visita medica dopo un’assenza di più di 60 giorni??? ??Questa visit… - PuntoCriticoWeb : RT @messaggidivita: @dottorbarbieri La classe medica italiana ha responsabilità enormi per quanto sta accadendo - SaraSenzacca : RT @messaggidivita: @dottorbarbieri La classe medica italiana ha responsabilità enormi per quanto sta accadendo - thejoker080 : RT @messaggidivita: @dottorbarbieri La classe medica italiana ha responsabilità enormi per quanto sta accadendo -

Inquinamento atmosferico, lo Stato può essere responsabile dei danni alla salute Sono applicabili le tre condizioni della responsabilità dello Stato per i danni danni causati ai ... Questa durata sarebbe una questione medica che richiede una risposta scientifica. Dovrebbe poi ... Come assumere colf e badanti: costi, procedure e casi specifici ... in possesso dei necessari requisiti professionali, svolgono mansioni che richiedono responsabilità,...di idoneità al lavoro rilasciato dall'ufficiale sanitario dell'ASL di zona (visita medica è a cura ... Responsabile Civile Sono applicabili le tre condizioni delladello Stato per i danni danni causati ai ... Questa durata sarebbe una questioneche richiede una risposta scientifica. Dovrebbe poi ...... in possesso dei necessari requisiti professionali, svolgono mansioni che richiedono,...di idoneità al lavoro rilasciato dall'ufficiale sanitario dell'ASL di zona (visitaè a cura ... Ritardo del pagamento del danno da responsabilità medica