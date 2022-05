Quando Orsini dava a Gramsci del “demente” e dello “storpio liberticida” (Di martedì 3 maggio 2022) Per difendere la sua idea secondo la quale gli studiosi non dovrebbero fare riferimento soltanto a uno schieramento politico simile al loro Quando decidono di dialogare e diffondere la loro conoscenza, il sociologo Alessandro Orsini attaccava pesantemente in un post del 2018 sulla sua pagina Facebook Antonio Gramsci. “Vi è questa idea orrenda – spiegava Orsini – molto diffusa soprattutto nelle facoltà umanistiche, secondo cui un professore universitario dovrebbe scegliere una parte politica, Quando non addirittura un’ideologia, e dialogare soltanto con coloro che rappresentano quella parte. Il professore di sinistra dovrebbe partecipare alle iniziative dei partiti di sinistra e rifiutare gli inviti alle conferenze di Forza Italia e viceversa. Il professore laico non dovrebbe partecipare alle tavole ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Per difendere la sua idea secondo la quale gli studiosi non dovrebbero fare riferimento soltanto a uno schieramento politico simile al lorodecidono di dialogare e diffondere la loro conoscenza, il sociologo Alessandroattaccava pesantemente in un post del 2018 sulla sua pagina Facebook Antonio. “Vi è questa idea orrenda – spiegava– molto diffusa soprattutto nelle facoltà umanistiche, secondo cui un professore universitario dovrebbe scegliere una parte politica,non addirittura un’ideologia, e dialogare soltanto con coloro che rappresentano quella parte. Il professore di sinistra dovrebbe partecipare alle iniziative dei partiti di sinistra e rifiutare gli inviti alle conferenze di Forza Italia e viceversa. Il professore laico non dovrebbe partecipare alle tavole ...

