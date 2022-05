Marco Mengoni: “No Stress” e l’evento per la prima volta in Italia (Di martedì 3 maggio 2022) Venerdì 6 maggio esce “No Stress”, il nuovo singolo di Marco Mengoni che si presenta come un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie. “No Stress“, scritto da Marco Mengoni, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore del brano – è contaminazione, liberazione: non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato. Il brano è un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce di Marco raccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate. Le atmosfere di ... Leggi su zon (Di martedì 3 maggio 2022) Venerdì 6 maggio esce “No”, il nuovo singolo diche si presenta come un inno energico e vitale, un invito a trovare il proprio spazio e il proprio rituale, che ci allontani dalla frenesia in cui siamo immersi per creare quello che potrebbe essere quasi un nostro personalissimo mantra, che regali positività e ci permetta di ricaricare le batterie. “No“, scritto da, Davide Petrella e Zef – che è anche produttore del brano – è contaminazione, liberazione: non serve correre, abbiamo bisogno dei nostri tempi, di prendere fiato. Il brano è un insieme di percorsi, stati d’animo, dettagli e immagini ben definite che la voce diraccoglie e libera in questo brano che ci porta verso la prossima estate. Le atmosfere di ...

