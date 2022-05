La sosia di Kate Middleton sarà la sua interprete in The Crown 6? La candidatura nata su TikTok

(Di martedì 3 maggio 2022) Ladi, alla fine, ha ceduto: Brittany Dixon, giovane artista originaria dell’Australia, è diventata recentemente popolare tra gli utenti diper la sua impressionante somiglianza con la Duchessa di Cambridge e proprio la viralità dei suoi contenuti ha fatto sì che molti dei suoi seguaci la invitassero a partecipare ai casting di Theper il ruolo della, invito subito accolto. Ladiha raccontato sudi essersi candidata alle selezioni per una giovanedi: un piccolo ruolo, presumibilmente, visto che la studentessaapparirà nell’ultima stagione, in cui...

Tra l'altro non è la prima volta che unadiMiddleton tenta il successo sfruttando la somiglianza: un anno fa era balzata sotto i riflettori Gabriella Munro Douglas , che - rivelò il Sun - ...Foto di famiglia per le nozze di William e, 29 aprile 2011 (Getty Images) Leggi anche › CercasidiMiddleton: Netflix avvia il casting per 'The Crown 6' › Il royal look ...Tra l’altro non è la prima volta che una sosia di Kate Middleton tenta il successo sfruttando la somiglianza: un anno fa era balzata sotto i riflettori Gabriella Munro Douglas, che - rivelò il Sun - ...Kate Middleton, chi è Brittany Dixon Dopo il ... dato che il suo profilo è letteralmente esploso da quando si è scoperto che è la sosia della moglie di William. La somiglianza è ...