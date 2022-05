In apnea sott’acqua per sfuggire ai carabinieri | arrestato a Briosco

Advertising

yrys_1977 : @ann1_cotton @AlbertDeSalvo13 Budino: Caricate d'ossiggeno e buttate n'acqua! - Jessica: Ma che 'o voi fa', n'apnea… -

QuiComo

È la perfetta fusione di ipnotici movimenti, di una danza ina testa in giù, di volteggi sul bordo del tunnel che attraversa la piscina e di momenti più intensi in cui, specchiandosi ......SpO2 che può aiutare gli utenti a rilevare i segni didel ... il che significa che può resistere fino circa 50 metri. ... Sott'acqua per non farsi trovare dai carabinieri, ma resta senza fiato e riemerge. Denunciato