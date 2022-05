Guerra Ucraina, telefonata Putin - Macron. Lo Zar: Ovest non fornisca armi a Kiev (Di martedì 3 maggio 2022) Entrambe le cancellerie dopo la lunga telefonata diffondono il loro resoconto del lungo colloquio. Non si sentivano da oltre un mese, da quel 29 marzo vicino alla scoperta dei cadaveri di Bucha. Il ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 maggio 2022) Entrambe le cancellerie dopo la lungadiffondono il loro resoconto del lungo colloquio. Non si sentivano da oltre un mese, da quel 29 marzo vicino alla scoperta dei cadaveri di Bucha. Il ...

Advertising

reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - _Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - GiusPecoraro : RT @Mavi88997508: #Conte all'#Ariachetira '#Draghi venga a riferire in Aula sulla guerra in Ucraina e ci dica se come Italia siamo falchi o… - Dome689 : Guerra Russia-Ucraina, Conte a Draghi: “In che Paese viviamo? Premier venga in Parlamento a spiegare quali sono gli… -