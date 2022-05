Ecco le vincitrici e i vincitori ai David di Donatello 2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Drusilla Foer e Carlo Conti conducono la 67’edizione da Cinecittà. Ecco tutte le premiazioni: Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio) Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara (Freaks Out) Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta (Qui rido io) Miglior esordio alla regia : Laura Samani (Piccolo Corpo) Miglior costume : Ursula Patzak (Qui rido io) Migliore sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo e Bruno Oliviero e Valia Santella (Aria Ferma) Migliore attrice protagonista: Swamy Rotolo (A chiara) Miglior autore della fotografia: Daria D’Antonio (E’ stata la mano di Dio) e Michele D’Attanasio (Freaks Out) L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo. Leggi su optimagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Drusilla Foer e Carlo Conti conducono la 67’edizione da Cinecittà.tutte le premiazioni: Miglior attrice non protagonista: Teresa Saponangelo (È stata la mano di Dio) Miglior scenografia: Massimiliano Sturiale e Ilaria Fallacara (Freaks Out) Miglior attore non protagonista: Eduardo Scarpetta (Qui rido io) Miglior esordio alla regia : Laura Samani (Piccolo Corpo) Miglior costume : Ursula Patzak (Qui rido io) Migliore sceneggiatura originale: Leonardo Di Costanzo e Bruno Oliviero e Valia Santella (Aria Ferma) Migliore attrice protagonista: Swamy Rotolo (A chiara) Miglior autore della fotografia: Daria D’Antonio (E’ stata la mano di Dio) e Michele D’Attanasio (Freaks Out) L'articolo proviene da Optimagazine: ultime news, video e notizie italiane e dal mondo.

