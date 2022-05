Diretta La decisione dello zar: scatta la lista nera che fa tremare il mondo. Il mistero dei bus spariti nel nulla (Di martedì 3 maggio 2022) Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il mistero: dove si trova il generale Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare. Ore 12.48 Putin firma decreto: contro-sanzioni a Paesi ostili Il presidente russo Putin ha incaricato il governo di stilare entro una decina di giorni un elenco di entità soggette a sanzioni di ritorsione russe. Nel decreto con contro-sanzioni firmato dal presidente russo si vieta di effettuare transazioni e adempiere agli obblighi nei confronti di persone fisiche e giuridiche straniere che sono cadute sotto sanzioni di ritorsione russe. Ore 12.24 Ucraina: Draghi, continueremo ad appoggiare Ue in sanzioni "La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Siamo al 68esimo giorno di guerra in Ucraina. Fanno ancora rumore le parole di Sergej Lavrov alla tv italiana. Continua il: dove si trova il gele Gerasimov? Ma è stato davvero ferito? A Mariupol, nuova evacuazione dalla fonderia Azovstal: liberati circa 100 civili. Europa verso nuove sanzioni. Dei negoziati non si sente più parlare. Ore 12.48 Putin firma decreto: contro-sanzioni a Paesi ostili Il presidente russo Putin ha incaricato il governo di stilare entro una decina di giorni un elenco di entità soggette a sanzioni di ritorsione russe. Nel decreto con contro-sanzioni firmato dal presidente russo si vieta di effettuare transazioni e adempiere agli obblighi nei confronti di persone fisiche e giuridiche straniere che sono cadute sotto sanzioni di ritorsione russe. Ore 12.24 Ucraina: Draghi, continueremo ad appoggiare Ue in sanzioni "La ...

