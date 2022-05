“Adottare una politica dura sul fronte energetico”, lo dice Tajani (Di martedì 3 maggio 2022) STRASBURGO – “Adottare una politica dura sul fronte energetico”. Parola del vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, che è stato ospite questa mattina durante “Non Stop News” in diretta da Strasburgo con la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, e Luigi Santarelli. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Emergenza energetica, Salvini propone un referendum Crisi energetica, Meloni: “Chiediamo un deciso cambio di passo al governo” Sondaggi elettorali Emg: i dati a 5 mesi dalle elezioni Sondaggi politici di Novembre 2018: Governo in calo Il Senato ripristina i vitalizi, ora la palla passa alla Camera ... Leggi su webmagazine24 (Di martedì 3 maggio 2022) STRASBURGO – “unasul”. Parola del vicepresidente del Partito Popolare Europeo e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio, che è stato ospite questa mattinante “Non Stop News” in diretta da Strasburgo con la direttrice delle news di RTL 102.5, Ivana Faccioli, e Luigi Santarelli. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Emergenza energetica, Salvini propone un referendum Crisi energetica, Meloni: “Chiediamo un deciso cambio di passo al governo” Sondaggi elettorali Emg: i dati a 5 mesi dalle elezioni Sondaggi politici di Novembre 2018: Governo in calo Il Senato ripristina i vitalizi, ora la palla passa alla Camera ...

