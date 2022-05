Sport Mediaset – Osimhen, il Napoli vuole più di 100mln, in corso riflessioni su Victor (Di lunedì 2 maggio 2022) Il Napoli ha fissato il prezzo di Osimhen, De Laurentiis chiede oltre 100 milioni, la redazione di Sport Mediaset ha fatto il punto della situazione. Il Napoli è combattuto dall’idea di trattenere, Victor Osimhen per farlo diventare ancor più un crac. Ma anche da vendere, se capita. Al prezzo giusto. Perché quando il monte ingaggi va tagliato – ed è un momento di crisi per tutti – non ci sono incedibili. Neppure Osimhen. Valore tecnico enorme, soprattutto in prospettiva; valore di mercato per il Napoli mai sotto i cento milioni. Soldi che potrebbero arrivare dalla Premier, dai soliti club (Newcastle, Arsenal, Manchester United), quelli che cercano un centravanti così e possono spendere. Secondo quanto riporta la redazione ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 2 maggio 2022) Ilha fissato il prezzo di, De Laurentiis chiede oltre 100 milioni, la redazione diha fatto il punto della situazione. Ilè combattuto dall’idea di trattenere,per farlo diventare ancor più un crac. Ma anche da vendere, se capita. Al prezzo giusto. Perché quando il monte ingaggi va tagliato – ed è un momento di crisi per tutti – non ci sono incedibili. Neppure. Valore tecnico enorme, soprattutto in prospettiva; valore di mercato per ilmai sotto i cento milioni. Soldi che potrebbero arrivare dalla Premier, dai soliti club (Newcastle, Arsenal, Manchester United), quelli che cercano un centravanti così e possono spendere. Secondo quanto riporta la redazione ...

napolipiucom : Sport Mediaset - Osimhen, il Napoli vuole più di 100mln, in corso riflessioni su Victor #Calciomercato #napoli… - CalcioOggi : Juventus: in attesa della Coppa Italia, Allegri si coccola Miretti - Sportmediaset - Sport Mediaset - CalcioOggi : De Siervo: 'Non è prevista la contemporaneità per la volata scudetto, la Supercoppa torna in Arabia' - Sportmediase… - News24_it : Roma, Mourinho punge la Lazio per il successo di La Spezia: 'Vinto con gol in fuorigioco' - Sportmediaset - Sport M… - UBrignone : RT @sportmediaset: Lo sport sui giornali: sfoglia la nostra rassegna stampa #rassegnastampa -