Spezia, non solo Pirlo: per la panchina piace Gotti

In caso di addio di Thiago Motta, lo Spezia sta valutando anche la possibilità di affidare la squadra all'ex Udinese Lo Spezia sta valutando anche Luca Gotti in caso di addio in estate dell'attuale tecnico, Thiago Motta. Non soltanto Pirlo quindi, ma anche l'ex allenatore dell'Udinese ha un profilo che interessa alla proprietà spezzina L'articolo proviene da Calcio News 24.

