‘Scelgo Cerreto’ | “I pifferai che ci portano al dissesto non incantano più”

(Di lunedì 2 maggio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiCerreto Sannita (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la comunicazione di risposta del gruppo politico “Scelgo Cerreto”, a sostegno della maggioranza consiliare del sindaco di Cerreto Sannita Giovanni Parente. “In bocca a certi “esperti” della politica, che per anni hanno amministrato questa cittadina, le parole “trasparenza”, “legalità” e “rispetto” assumono contorni di convenienza: quando governavano loro tutto era consentito, oggi che il popolo ha legittimamente scelto diversamente fanno finta di avere la memoria corta. Insomma, lor signori decidono di continuare con la logica del “Marchese del Grillo” al punto tale da ergersi a censori che perpetuano solo offese del tipo “chi sente, chi capisce, chi scrive, chi dorme”. Ma non ci soffermiamo, l’offesa e l’insulto sono le armi di chi ha ben poco da dire. Conta invece tenere bene a mente che l’opposizione, come ...