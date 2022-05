Salvini attacca: “Fino a giugno con la mascherina in classe? Una cosa fuori dal mondo e dal buon senso” (Di lunedì 2 maggio 2022) "Fosse per me le mascherine si potrebbero togliere ovunque, anche in classe". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha parlato della fine del Green Pass a margine della cerimonia del premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 2 maggio 2022) "Fosse per me le mascherine si potrebbero togliere ovunque, anche in". Ne è convinto il leader della Lega, Matteo, che ha parlato della fine del Green Pass a margine della cerimonia del premio Walter Fontana alla Villa Reale di Monza. L'articolo .

orizzontescuola : Salvini attacca: “Fino a giugno con la mascherina in classe? Una cosa fuori dal mondo e dal buon senso” - fanpage : Ancora tensioni nel centro destra italiano. Il nuovo attacco del leader leghista Salvini a Giorgia Meloni. “Lei met… - ESerraglia : @GiovaQuez Praticamente per Salvini la legittima difesa va bene solo se arrivano i ladri a casa, non lo è se ti at… - Marco32711897 : Salvini attacca Meloni: 'Pensa solo all'interesse del suo partito. Pronto ad andare a Mosca per parlare con Putin'… - TerrinoniL : Salvini attacca Meloni: 'Pensa solo all'interesse del suo partito. Pronto ad andare a Mosca per parlare con Putin' -