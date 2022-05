Roma, donna attaccata da un branco di cinghiali mentre passeggia con il cane (Di lunedì 2 maggio 2022) Una donna di 44 anni è stata attaccata da un branco di cinghiali mentre passeggiava in strada con il proprio cane. È accaduto la notte scorsa a Roma , nella zona della Balduina. Leggi anche > Roma, ... Leggi su leggo (Di lunedì 2 maggio 2022) Unadi 44 anni è statada undiva in strada con il proprio. È accaduto la notte scorsa a, nella zona della Balduina. Leggi anche >, ...

SkyTG24 : #Roma, aggredita in centro dai cinghiali: ferita una donna - Agenzia_Ansa : Donna Almirante, saluti fascisti al funerale: 'Camerata Assunta presente'. Le esequie della moglie del fondatore de… - fanpage : La donna era salita su una scala per prendere un utensile dall’armadietto, ha perso l’equilibrio ed è caduta. Un vo… - tobefreeforever : RT @mattinodinapoli: Roma, aggredita e ferita in strada da un branco di cinghiali: la denuncia di una donna a Medaglie d'oro - RSInews : Roma, donna aggredita da cinghiali -