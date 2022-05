Riforma reclutamento insegnanti, decreto PNRR: tutte le novità in vigore (Di lunedì 2 maggio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto PNRR 2, con cui si avvia formalmente la Riforma reclutamento insegnanti. Il nuovo pacchetto scuola inserito all’interno del provvedimento, prevede una serie di innovazioni riguardo alle procedure di reclutamento e al percorso di formazione degli insegnanti. Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, la Riforma del reclutamento prevede due percorsi separati: uno di formazione accademica per i nuovi insegnanti ed uno per i docenti precari. Per l’accesso alla carriera di insegnante, dunque, questa Riforma introduce un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 2 maggio 2022) Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il2, con cui si avvia formalmente la. Il nuovo pacchetto scuola inserito all’interno del provvedimento, prevede una serie di innovazioni riguardo alle procedure die al percorso di formazione degli. Nello specifico, al fine di soddisfare l’obiettivo delle 70mila immissioni in ruolo, ladelprevede due percorsi separati: uno di formazione accademica per i nuovied uno per i docenti precari. Per l’accesso alla carriera di insegnante, dunque, questaintroduce un percorso universitario di formazione iniziale da almeno 60 crediti formativi, aggiuntivi rispetto alla ...

