Lorella Cuccarini star di TikTok: i suoi video fanno impazzire il web (Di lunedì 2 maggio 2022) I video di Lorella Cuccarini su TikTok Lorella Cuccarini, attuale insegnante di canto nell’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi, riscuote un grandissimo successo sui social. In particolare su TikTok riesce a collezionare numeri altissimi. Partiamo dai suoi follower. Ne ha, ad oggi, oltre 370mila. I like, invece, arrivano a 3.6 milioni. Questo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 2 maggio 2022) Idisu, attuale insegnante di canto nell’edizione numero 21 di Amici di Maria De Filippi, riscuote un grandissimo successo sui social. In particolare suriesce a collezionare numeri altissimi. Partiamo daifollower. Ne ha, ad oggi, oltre 370mila. I like, invece, arrivano a 3.6 milioni. Questo L'articolo proviene da Novella 2000.

Novella_2000 : Lorella Cuccarini regina di TikTok, i suoi video fanno impazzire i più giovani - Turchese4 : RT @tantapazienza_: La regia mi dice che #SenzaChiederePermesso del signorino in foto ha fatto il secondo debutto più alto dopo Sogni al ci… - gobbi_sonia : RT @tantapazienza_: La regia mi dice che #SenzaChiederePermesso del signorino in foto ha fatto il secondo debutto più alto dopo Sogni al ci… - OpinioniAmici : RT @tantapazienza_: La regia mi dice che #SenzaChiederePermesso del signorino in foto ha fatto il secondo debutto più alto dopo Sogni al ci… -