Guerra in Ucraina, nella base militare russa tra Hostomel e Zdvyzhivka: “Da qui partivano i raid, prima della ritirata hanno distrutto tutto” (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ingresso dei tank russi dal nord dell’Ucraina, attraverso il confine bielorusso, è avvenuto il giorno dopo l’annuncio dell’Operazione militare ‘speciale’ da parte del presidente russo Vladimir Putin. prima i mig e gli elicotteri in perlustrazione, poi l’ingresso dei tank e l’occupazione della parte di territorio che da Cernobyl scende fino alle porte della capitale, dove i russi sono stati fermati e respinti. Gli occupanti hanno definito una strategia territoriale insediandosi in alcuni punti strategici della zona e fissando le basi operative. Nell’area tra Zdvyzhivka e Hostomel hanno creato la base per la movimentazione degli elicotteri e il punto da dove bersagliare l’aeroporto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 maggio 2022) L’ingresso dei tank russi dal nord dell’, attraverso il confine bielorusso, è avvenuto il giorno dopo l’annuncio dell’Operazione‘speciale’ da parte del presidente russo Vladimir Putin.i mig e gli elicotteri in perlustrazione, poi l’ingresso dei tank e l’occupazioneparte di territorio che da Cernobyl scende fino alle portecapitale, dove i russi sono stati fermati e respinti. Gli occupantidefinito una strategia territoriale insediandosi in alcuni punti strategicizona e fissando le basi operative. Nell’area tracreato laper la movimentazione degli elicotteri e il punto da dove bersagliare l’aeroporto di ...

CarloVerdelli : Buon #PrimoMaggio agli inviati in Ucraina. E a Francesca Mannocchi @mannocchia che rischia la vita per raccontarci… - _Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - GiovaQuez : Per Orsini l'Ucraina andava considerata persa da subito. Secondo lui si doveva riconoscere a Putin i territori recl… - NataleGhironi : RT @reportrai3: Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce dei testim… - arcos611 : RT @oggieridomani: Gli Stati Uniti concordano con la Russia sul fatto che non ci possono essere vincitori in una guerra nucleare, e Biden n… -