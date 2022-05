Effetto botulino: il siero a base di veleno di api funziona. Parola di Julia Roberts (Di lunedì 2 maggio 2022) La storia d’amore tra il veleno d’api e Julia Roberts è ormai di vecchia data. La bellissima attrice nel 2021 ha interpretato la strega cattiva di Biancaneve, che si serve delle punture d’api per avere labbra turgide e gonfie. Non si tratta di un rimedio di fantasia, da favola. Infatti, la Roberts ha rivelato di fare uso di questo ingrediente anche nella vita reale. Sembra che il siero al veleno d’api sia il suo prodotto preferito nella beauty routine. Moltissime star di Hollywood adorano i trattamenti a base di veleno d’api, Julia Roberts più di tutte. L’Effetto di questo eccipiente è donare vigore alla pelle, un po’ come il botox, ma senza punture. Un rimedio che permette di avere un viso più ... Leggi su dilei (Di lunedì 2 maggio 2022) La storia d’amore tra ild’api eè ormai di vecchia data. La bellissima attrice nel 2021 ha interpretato la strega cattiva di Biancaneve, che si serve delle punture d’api per avere labbra turgide e gonfie. Non si tratta di un rimedio di fantasia, da favola. Infatti, laha rivelato di fare uso di questo ingrediente anche nella vita reale. Sembra che ilald’api sia il suo prodotto preferito nella beauty routine. Moltissime star di Hollywood adorano i trattamenti adid’api,più di tutte. L’di questo eccipiente è donare vigore alla pelle, un po’ come il botox, ma senza punture. Un rimedio che permette di avere un viso più ...

