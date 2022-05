Con quest’app si può bloccare qualsiasi smartphone con un doppio tap sul display (Di lunedì 2 maggio 2022) Screen off - Widget & Tile è un tool per aggiungere agli smartphone, sprovvisti di tale funzionalità, il doppio tap per bloccare il display. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 2 maggio 2022) Screen off - Widget & Tile è un tool per aggiungere agli, sprovvisti di tale funzionalità, iltap peril. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Con quest’app si può bloccare qualsiasi smartphone con un doppio tap sul display - sis__ss : @angelicaaoox E io come faccio senza di te?? Con chi condividerò la mia ossessione per quest'app?? - XIENING0LD : è stancante come io nel 2022 debba ancora riprendere il discorso del 2018 perché qui su quest'app c'è la gente cret… - shadownclouds : il motivo per cui amo quest’app è far passare questa faccina da questo a questo con un gesto. - alisftkookie : no comunque quest’app fa paura talmente è precisa, non sbaglia mai con me -