Combined Pula 4: Weis e Misasi già al 2° turno, 6 italiani qualificati (Di lunedì 2 maggio 2022) Sui campi in terra del Forte Village, in Sardegna, quarto appuntamento ITF Combined stagionale con due tornei da 25mila dollari: Giacalone, Zanada, Bagnolini, Marchetti, Massacri e Scomparin si guadagnano un posto nel main draw, nel femminile si qualificano Dessolis, Pfeifer e Mair Leggi su federtennis (Di lunedì 2 maggio 2022) Sui campi in terra del Forte Village, in Sardegna, quarto appuntamento ITFstagionale con due tornei da 25mila dollari: Giacalone, Zanada, Bagnolini, Marchetti, Massacri e Scomparin si guadagnano un posto nel main draw, nel femminile si qualificano Dessolis, Pfeifer e Mair

zazoomblog : Combined Pula 4: ben 12 italiani ad un passo dalla qualificazione - #Combined #italiani #passo #dalla - zazoomblog : Combined Pula 4: qualificazioni al via con 24 Italiani - #Combined #qualificazioni #Italiani - zazoomblog : Combined Pula 3: quarti per Lavagno Ferrari Fausto Tabacco e Galoppini - #Combined #quarti #Lavagno #Ferrari - zazoomblog : Combined Pula 3: esordio vincente per Di Giuseppe Pieri e Brancaccio - #Combined #esordio #vincente #Giuseppe - AndyTennisPadel : RT @federtennis: Lucia #Bronzetti mette in bacheca il titolo dell'ITF di Chiasso, primo successo in un 60mila dollari?? -

Combined Pula 4: ben 12 italiani ad un passo dalla qualificazione FIT Itf Pula, semifinale amara per Fausto Tabacco. In finale il francese Lokoli È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila ... Itf, il Forte Village è azzurro Francesco Maestrelli e Camilla Rosatello vincono i singolari, Edoardo Lavagno e Giorgio Ricca il doppio maschile, superando in finale Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari ... È giunta alle battute conclusive la terza settimana del 2022 di tennis professionistico a Santa Margherita di Pula, in Sardegna, palcoscenico di un evento ITF combined, con due tornei da 25mila ...Francesco Maestrelli e Camilla Rosatello vincono i singolari, Edoardo Lavagno e Giorgio Ricca il doppio maschile, superando in finale Federico Arnaboldi e Gianmarco Ferrari ...