"Ti fa venire la pelle d'oca": messaggio da brividi di Bonucci per la Juventus

Leonardo Bonucci oggi è stato protagonista di una doppietta in Juventus-Venezia. Il capitano della Juventus si è lasciato andare ad un emozionante bacio alla maglia bianconera, nel giorno del suo 35esimo compleanno.

"È un amore che non si può spiegare. Chi non lo prova, non lo può capire. Ti fa gioire, ti fa venire la pelle d'oca, ti fa arrabbiare, ti fa fare colpi di testa, ti manca quando non stai con Lei e non vedi l'ora di riabbracciarla, ti fa vivere momenti unici, ti fa godere come non mai. A volte ti fa salire l'odio ma poi tutto passa e torni ad amarla più di prima. Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per ..."

