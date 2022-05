Ozzy Osbourne in concerto a Bologna il 12 maggio 2023 (Di domenica 1 maggio 2022) Bologna – Le date 2022 del tour di Ozzy Osbourne, con special guest Judas Priest, saranno riprogrammate nel 2023. La data italiana prevista l’8 febbraio 2022 all’Unipol Arena di Bologna è stata riprogrammata al 12 maggio 2023. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana. Ozzy ha commentato: “A causa della continua incertezza sugli eventi a pieno regime e la logistica dei viaggi in gran parte dell’Europa, siamo giunti alla difficile decisione di posticipare il mio tour del 2022 al 2023. I biglietti originali rimangono validi per le nuove date. Voglio ringraziare tutti voi e i Judas Priest per la vostra continua pazienza e supporto. ... Leggi su lopinionista (Di domenica 1 maggio 2022)– Le date 2022 del tour di, con special guest Judas Priest, saranno riprogrammate nel. La data italiana prevista l’8 febbraio 2022 all’Unipol Arena diè stata riprogrammata al 12. Tutti i biglietti precedentemente acquistati restano validi per la nuova data. Virgin Radio è la radio ufficiale della data italiana.ha commentato: “A causa della continua incertezza sugli eventi a pieno regime e la logistica dei viaggi in gran parte dell’Europa, siamo giunti alla difficile decisione di posticipare il mio tour del 2022 al. I biglietti originali rimangono validi per le nuove date. Voglio ringraziare tutti voi e i Judas Priest per la vostra continua pazienza e supporto. ...

