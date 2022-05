Morto in incidente con la moto un 36enne calciatore del Tuturano Rinviata la partita con il Villa Castelli (Di domenica 1 maggio 2022) Gianni Sabella, 36 anni, era a bordo della moto di piccola cilindrata e con lui una donna. Per cause da dettagliare la due ruote è stata coinvolta in un incidente nella zona di Cerano. La donna è rimasta ferita, Gianni Sabella è Morto. Giocava nel Tuturano, oggi la squadra era impegnata nella partita di calcio di terza categoria con il Villa Castelli. partita Rinviata. L'articolo Morto in incidente con la moto un 36enne calciatore del Tuturano <small class="subtitle">Rinviata la partita con il Villa Castelli</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di domenica 1 maggio 2022) Gianni Sabella, 36 anni, era a bordo delladi piccola cilindrata e con lui una donna. Per cause da dettagliare la due ruote è stata coinvolta in unnella zona di Cerano. La donna è rimasta ferita, Gianni Sabella è. Giocava nel, oggi la squadra era impegnata nelladi calcio di terza categoria con il. L'articoloincon laundel lacon il proviene da Noi Notizie..

