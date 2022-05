La mappa della spartizione, così Putin riscrive la Storia (Di domenica 1 maggio 2022) In un manifesto pubblicato sui siti di Mosca le ambizioni del Cremlino. A Kiev resterebbero i territori occidentali, l’ovest e il sud saranno annessi Leggi su lastampa (Di domenica 1 maggio 2022) In un manifesto pubblicato sui siti di Mosca le ambizioni del Cremlino. A Kiev resterebbero i territori occidentali, l’ovest e il sud saranno annessi

BenvenutoValen2 : RT @Ukraine_NowIt: Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato una mappa rilevante dell'invasione russa dell'Ucraina per il 1°… - Tan_Ysh_ka : RT @a_libutti: Sulla TV di stato cinese CCTV va in onda una mappa che mostra la spartizione i della Federazione Russa dopo un suo ipotetico… - Ukraine_NowIt : Il Ministero della Difesa del Regno Unito ha pubblicato una mappa rilevante dell'invasione russa dell'Ucraina per i… - sectest9 : RT @martin_side: ??il lato #cybercrime della guerra #UkraineRussia, #internet censurato o vietato e altri link interessanti, compreso l’affa… - CyberSecurityN8 : RT @martin_side: ??il lato #cybercrime della guerra #UkraineRussia, #internet censurato o vietato e altri link interessanti, compreso l’affa… -