Anna Falchi, piccolo incidente in diretta: purtroppo capita anche questo (Di domenica 1 maggio 2022) Siparietto surreale durante la puntata di venerdì 29 aprile de I Fatti Vostri: Anna Falchi protagonista di un ‘incidente’ in diretta. Al timone de I Fatti Vostri insieme a Salvo Sottile da settembre dello scorso anno, Anna Falchi è tornata alla grande sul piccolo schermo. La bellissima showgirl di origini finlandesi, che da poco ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 1 maggio 2022) Siparietto surreale durante la puntata di venerdì 29 aprile de I Fatti Vostri:protagonista di un ‘’ in. Al timone de I Fatti Vostri insieme a Salvo Sottile da settembre dello scorso anno,è tornata alla grande sulschermo. La bellissima showgirl di origini finlandesi, che da poco ha L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

infoitcultura : Anna Falchi, a “I Fatti Vostri”: distrutta la torta di Knam. E Salvo Sottile reagisce così - mbbelluco : RT @oggisettimanale: È in edicola il nuovo #OggiSettimanale. Con i 50 anni di Anna #Falchi, in cerca dell’amore; il monito di Maria #Falcon… - infoitcultura : Anna Falchi: “Che figuraccia”, l’ha fatto in diretta davanti a tutti [VIDEO] - infoitcultura : I Fatti Vostri, Anna Falchi butta per terra la torta di Ernst Knam: la scena è esilarante - infoitcultura : I Fatti Vostri, Anna Falchi butta per terra la torna di Ernst Knam: la scena è esilarante -