Aereo russo nei cieli svedesi. Zelensky: "Ucraina libera!". Putin pronto a "guerra totale" (Di domenica 1 maggio 2022) Non cessano gli attacchi nell’Ucraina occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell’ aeroporto di Odessa . Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel complesso dell’... Leggi su feedpress.me (Di domenica 1 maggio 2022) Non cessano gli attacchi nell’occupata, dove ieri missili russi hanno distrutto una pista dell’ aeroporto di Odessa . Nuove immagini satellitari mostrano edifici in macerie nel complesso dell’...

TgLa7 : #Aereo da ricognizione #russo viola spazio aereo svedese. Lo ha annunciato la difesa di Stoccolma - GiovaQuez : Il ministero degli Esteri danese ha convocato per domani l'ambasciatore russo a Copenaghen, per protestare contro l… - SkyTG24 : Svezia, aereo russo da ricognizione viola lo spazio aereo. Stoccolma: “Inaccettabile” - bassi_suresh : RT @GiovaQuez: Il ministero degli Esteri danese ha convocato per domani l'ambasciatore russo a Copenaghen, per protestare contro la violazi… - lucia25968868 : RT @RobertoRenga: Un aereo russo ha sorvolato la Svezia. Si era confuso con l'Ucraina. In fin dei conti sono a un passo. Può capitare. -