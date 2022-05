Spezia - Lazio 3 - 4: Acerbi decide all'ultimo assalto (Di sabato 30 aprile 2022) Gol, emozioni e fuochi d'artificio. La Lazio batte al termine di una partita spettacolare lo Spezia per 4 - 3, si conferma squadra da trasferta, festeggia i 150 gol di Immobile in A e soprattutto ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 30 aprile 2022) Gol, emozioni e fuochi d'artificio. Labatte al termine di una partita spettacolare loper 4 - 3, si conferma squadra da trasferta, festeggia i 150 gol di Immobile in A e soprattutto ...

pisto_gol : Il silenzio dell’@AIA_it sul gol del 4:3 di Acerbi nella partita Spezia-Lazio è la dimostrazione che è stato commes… - sportface2016 : #SpeziaLazio, il #Codacons annuncia il ricorso: 'Gol di #Acerbi in fuorigioco, la partita va rigiocata' - OfficialSSLazio : ?? ???????????????????? ?? Lo Spezia va avanti tre volte, la Lazio recupera. Poi, alla fine, Acerbi ci regala la vittoria!… - LAROMA24 : ?? #MassimoAscolto ? - Marco22715259 : @RobMaida Non comprendo perché ancora parlate di Lazio spezia? Come mai non parlate della partita roma bologna fals… -