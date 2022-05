Amber Heard: una petizione dei fan per escluderla dal cast di Aquaman 2 (Di sabato 30 aprile 2022) Il maxi processo che sta coinvolgendo Amber Heard e Johnny Depp sembra non avere fine. Sono ormai diversi giorni che i due divi di Hollywood si stanno dando battaglia in tribunale per la causa del loro divorzio, e per le reciproche accuse di violenza domestica e di diffamazione. E sono migliaia i fan che si schierano a favore di uno o dell’altro, anche se la maggior parte sembra sostenere l’innocenza di Depp. Proprio per questo, è stata diffusa online una petizione per fare in modo che l’attrice sia esclusa dal cast di Aquaman 2. Amber Heard, infatti, è la co-protagonista dei film di Aquaman, accanto a Jason Momoa, nei panni della principessa Mera. E, per il 2023, è prevista l’uscita del secondo film di quella che potrebbe diventare una nuova saga ... Leggi su diredonna (Di sabato 30 aprile 2022) Il maxi processo che sta coinvolgendoe Johnny Depp sembra non avere fine. Sono ormai diversi giorni che i due divi di Hollywood si stanno dando battaglia in tribunale per la causa del loro divorzio, e per le reciproche accuse di violenza domestica e di diffamazione. E sono migliaia i fan che si schierano a favore di uno o dell’altro, anche se la maggior parte sembra sostenere l’innocenza di Depp. Proprio per questo, è stata diffusa online unaper fare in modo che l’attrice sia esclusa daldi2., infatti, è la co-protagonista dei film di, accanto a Jason Momoa, nei panni della principessa Mera. E, per il 2023, è prevista l’uscita del secondo film di quella che potrebbe diventare una nuova saga ...

z1v1111 : Sinceramente che capocciata che vorrei dare ad Amber Heard - carlacasu : RT @lasoncini: nel 2016 mi capita di notare che, nel giorno in cui il marito l'avrebbe pestata, Amber Heard aveva pubblicato la foto a sini… - close1_ : Che sia per una lite per il parcheggio, o per una questione di vita o di morte, vorrei questa donna dalla mia parte… - TarTassato : Who is the monster? #AmberHeardIsALiarb #AmberHeardIsAGoldDigger #jonnydepp 'nessuno ti crederá, io ho tutto il mo… - sasastyles_ : RT @Ma_Do_Sd: La partita primaverile alle 15 con San Siro pieno dà un sentore di lotta Scudetto che non avvertivo da tipo quindici anni, mi… -