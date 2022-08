Asta senza incanto: come partecipare? (Di mercoledì 27 aprile 2022) Stai valutando di comprare casa e ti sei già messa alla ricerca di qualche immobile da andare a visitare? Nei vari siti internet hai visto anche degli appartamenti all’Asta molto interessanti? Sicuramente l’acquisto di un’abitazione all’Asta può farti risparmiare molti soldi rispetto alla media standard che puoi trovare, ad esempio, in un’agenzia immobiliare. E, proprio per questo motivo, è giusto informarsi per approfondire al meglio la questione e capire a cosa si va incontro. Cosa vuol dire un’Asta senza incanto? La prima cosa da fare quando si legge un annuncio per un immobile all’Asta, è quello di capire di che procedura si tratta. Nell’Asta senza incanto ogni partecipante deve presentare la propria offerta ... Leggi su mammashoponline (Di mercoledì 27 aprile 2022) Stai valutando di comprare casa e ti sei già messa alla ricerca di qualche immobile da andare a visitare? Nei vari siti internet hai visto anche degli appartamenti all’molto interessanti? Sicuramente l’acquisto di un’abitazione all’può farti risparmiare molti soldi rispetto alla media standard che puoi trovare, ad esempio, in un’agenzia immobiliare. E, proprio per questo motivo, è giusto informarsi per approfondire al meglio la questione e capire a cosa si va incontro. Cosa vuol dire un’? La prima cosa da fare quando si legge un annuncio per un immobile all’, è quello di capire di che procedura si tratta. Nell’ogni partecipante deve presentare la propria offerta ...

