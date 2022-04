Sentenza Cucchi, in carcere i due carabinieri condannati in Cassazione (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) - Caso Cucchi, si trovano entrambi nel carcere militare di Santa Maria Capua Vetere Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. I due carabinieri sono stati condannati in via definitiva ieri sera dalla Cassazione a 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per il pestaggio e la morte di Stefano Cucchi. Dopo la Sentenza i due carabinieri ieri sera si sono costituiti in caserma e sconteranno la condanna nel carcere militare. “Sono amareggiato per questo triste epilogo, non mi sento un assassino”, ha detto Raffaele D'Alessandro dopo aver appreso la Sentenza. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) (Adnkronos) - Caso, si trovano entrambi nelmilitare di Santa Maria Capua Vetere Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. I duesono statiin via definitiva ieri sera dallaa 12 anni per omicidio preterintenzionale nel processo per il pestaggio e la morte di Stefano. Dopo lai dueieri sera si sono costituiti in caserma e sconteranno la condanna nelmilitare. “Sono amareggiato per questo triste epilogo, non mi sento un assassino”, ha detto Raffaele D'Alessandro dopo aver appreso la

