repubblica : La preside nega dibattito sull'Ucraina, protesta degli studenti: interviene la polizia - orizzontescuola : La preside nega dibattito sull’Ucraina. Gli studenti si rifiutano di entrare in classe, interviene la Polizia - beppecasales : La preside nega dibattito sull'Ucraina, protesta degli studenti: interviene la polizia - titzbiltz : RT @ModernoAlex: I prof impazziti del'UNI, filo sovietici, presidi che negano i dibattiti. Ma in che mano è la Scuola in Italia? Poi si lam… - barbaro_simone : Follia, soltanto follia. Mi sarei augurato che il caso della prof.ssa Dell'Aria restasse isolato, invece no. Scuola… -

Sono in blocco didattico perché nei giorni precedenti il collettivo autonomo aveva richiesto allala possibilità di svolgere in presenza un dibattito sulla guerra in Ucraina. Spazio che è ...Sono in blocco didattico perché nei giorni precedenti il collettivo autonomo aveva richiesto allala possibilità di svolgere in presenza un dibattito sulla guerra in Ucraina. Spazio che è ...Tensioni fuori alla scuola. Nei giorni scorsi il Collettivo autonomo aveva chiesto di poter organizzare un’iniziativa in presenza ma la dirigente avrebbe consentito di svolgerla solo in modalità telem ...È forse uno dei nomi più attesi per le prossime elezioni, l’architetto Franco Miceli si presenterà ai cittadini domenica alle ore 18 a Villa Filippina. Il candidato del PD a sindaco di Palermo è stato ...