Direzione Nord: Sallusti e Palamara chiudono la rassegna primaverile (Di martedì 5 aprile 2022) Milano, 5 apr. (Adnkronos) - “L'obiettivo di questi due volumi era quello di mettere sul tavolo ciò che accadeva nel mondo della magistratura per dare a tutti la possibilità di farsi un'opinione sul mondo della giustizia”. Così Luca Palamara, ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati, è intervenuto in chiusura della quindicesima edizione di Direzione Nord di cui l'Adnkronos è media partner, presso la Fondazione Stelline a Milano insieme ad e Alessandro Sallusti, Direttore di Libero e Emanuele Pellegrini, Senatore Lega-Salvini Premier, intervistati dal Presidente Amici delle Stelline Fabio Massa nel corso dell'incontro 'Chi controlla “il sistema”- I poteri occulti che divorano l'Italia'. “Il racconto di Palamara porta alla luce come la stortura di quel sistema riguardi tutti noi e la democrazia- ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 5 aprile 2022) Milano, 5 apr. (Adnkronos) - “L'obiettivo di questi due volumi era quello di mettere sul tavolo ciò che accadeva nel mondo della magistratura per dare a tutti la possibilità di farsi un'opinione sul mondo della giustizia”. Così Luca, ex Presidente Associazione Nazionale Magistrati, è intervenuto in chiusura della quindicesima edizione didi cui l'Adnkronos è media partner, presso la Fondazione Stelline a Milano insieme ad e Alessandro, Direttore di Libero e Emanuele Pellegrini, Senatore Lega-Salvini Premier, intervistati dal Presidente Amici delle Stelline Fabio Massa nel corso dell'incontro 'Chi controlla “il sistema”- I poteri occulti che divorano l'Italia'. “Il racconto diporta alla luce come la stortura di quel sistema riguardi tutti noi e la democrazia- ...

