Aspi | Tomasi | ' Passante di Bologna primo in Europa'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Il Passante di Bologna ha ottenuto la certificazione Envision Platinum tra i progetti europei, una certificazione che suggella il lavoro fatto dalla società grazie anche al rapporto con gli enti territoriali, Comune, Regione e Ministero. Si tratta del più alto livello di certificazione, un segnale estremamente importante. Il progetto di Bologna è strategico per il sistema Paese. Prevediamo altri interventi importanti, ma il nodo di Bologna ha una connettività importantissima perché non solo è lo snodo per il Paese ma è anche fondamentale per l'ingresso in città". Così Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l'Italia a proposito del riconoscimento europeo ottenuto dal Passante di Bologna. Un progetto che punta su ambiente, ...

