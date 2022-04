5 cammini da fare in Italia in primavera (Di martedì 5 aprile 2022) Camminare è sempre più popolare come modo di viaggiare e i cammini da fare sono sempre più cercati. Un modo di viaggiare lento e meditativo, capace di avvicinarsi il più possibile al ritmo della natura. Quello di Santiago è il più famoso, il più ambito, soprattutto per la sua carica evocativa e spirituale e i numerosi libri che lo hanno raccontato. Ma anche rimanendo nei nostri confini sono tante le vie Romee che attraversano la penisola, formando un intreccio di percorsi che spesso si affiancano e si intersecano, soprattutto nella fascia compresa tra il Fiume Po e Roma. E per percorrerle serve ben poco, uno zaino, scarpe da trekking, abbigliamento impermeabile e pochissimo di più. Tenda e sacco a pelo sono un'opzione per i più giovani e temerari, ma in tutti i cammini si trovano comode strutture ricettive che accolgono i viandanti in ... Leggi su gqitalia (Di martedì 5 aprile 2022) Camminare è sempre più popolare come modo di viaggiare e idasono sempre più cercati. Un modo di viaggiare lento e meditativo, capace di avvicinarsi il più possibile al ritmo della natura. Quello di Santiago è il più famoso, il più ambito, soprattutto per la sua carica evocativa e spirituale e i numerosi libri che lo hanno raccontato. Ma anche rimanendo nei nostri confini sono tante le vie Romee che attraversano la penisola, formando un intreccio di percorsi che spesso si affiancano e si intersecano, soprattutto nella fascia compresa tra il Fiume Po e Roma. E per percorrerle serve ben poco, uno zaino, scarpe da trekking, abbigliamento impermeabile e pochissimo di più. Tenda e sacco a pelo sono un'opzione per i più giovani e temerari, ma in tutti isi trovano comode strutture ricettive che accolgono i viandanti in ...

pauligurize : RT @FVGlive: Il #Cammino della Pace e altri 4 itinerari da fare a piedi in primavera in Italia Leggi l'articolo di @DoveViaggi dove trover… - DoveViaggi : RT @FVGlive: Il #Cammino della Pace e altri 4 itinerari da fare a piedi in primavera in Italia Leggi l'articolo di @DoveViaggi dove trover… - ChiappoLucia : RT @FVGlive: Il #Cammino della Pace e altri 4 itinerari da fare a piedi in primavera in Italia Leggi l'articolo di @DoveViaggi dove trover… - caicio43 : RT @FVGlive: Il #Cammino della Pace e altri 4 itinerari da fare a piedi in primavera in Italia Leggi l'articolo di @DoveViaggi dove trover… - Su05874729 : RT @aliceroncoroni4: Dio sceso in terra, cammini pure sull’acqua dimmi una cosa che non sai fare? ti ho visto anche sussurrare al fatto. Ma… -