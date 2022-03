Viabilità Roma Regione Lazio del 02-03-2022 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 2 marzo 2022)DEL 2 MARZOORE 10:20 ERICA TERENZI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA CRITICA LA SITUAZIONE SULLA PONTINA, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO LA STRADA E’ CHIUSA ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE; IL TRAFFICO VIENE QUINDI DEVIATO SU PERCORSI ALTERNATIVI. RIMANGONO LUNGHE CODE A PARTIRE DA POMEZIA. SUL TRATTO URBANO DELLA A24-L’AQUILA SI STA IN FILA TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO PER IL TRASPORTO PUBBLICO CAPITOLINO, RITARDI SULLE LINEE B-B1 DELLA METROPOLITANA. DA ERICA TERENZI E ASTRAL INFOMOBILITÀ AL MOMENTO È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral