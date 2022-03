Uomini e Donne, Matteo elimina Federica: lei esce in lacrime ma… (ANTICIPAZIONI) (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo di ANTICIPAZIONI inaspettata per il trono di Matteo Ranieri a Uomini e Donne, il tronista ha eliminato la sua corteggiatrice Federica creando non poco scompiglio: scopriamo cosa è successo! Leggi anche: Uomini e Donne, Matteo non ha scelto Federica: per lui una nuova corteggiatrice (ANTICIPAZIONI) La scelta di Matteo Ranieri Nelle ultime settimane, l’assenza di Matteo... Leggi su donnapop (Di mercoledì 2 marzo 2022) Tempo diinaspettata per il trono diRanieri a, il tronista hato la sua corteggiatricecreando non poco scompiglio: scopriamo cosa è successo! Leggi anche:non ha scelto: per lui una nuova corteggiatrice () La scelta diRanieri Nelle ultime settimane, l’assenza di...

