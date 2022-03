Ucraina, pericolo esplosioni per i bambini: appello di Save the Children (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Organizzazione chiede ancora una volta la fine immediata della violenza in Ucraina. Ungaro: “Nessun bambino dovrebbe mai essere messo in una situazione così tragica” Ucraina – I bambini feriti nelle zone di conflitto necessitano di cure immediate e sono ancora più a rischio degli adulti a causa delle loro specifiche vulnerabilità. Lo sottolinea oggi Save the Children, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro che chiede ancora una volta la fine immediata delle violenze in Ucraina. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ONU, decine di bambini sarebbero stati uccisi, e si teme che, con l’intensificarsi dell’operazione militare della Russia nelle principali città, molte altre ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’Organizzazione chiede ancora una volta la fine immediata della violenza in. Ungaro: “Nessun bambino dovrebbe mai essere messo in una situazione così tragica”– Iferiti nelle zone di conflitto necessitano di cure immediate e sono ancora più a rischio degli adulti a causa delle loro specifiche vulnerabilità. Lo sottolinea oggithe, l’Organizzazione che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e ia rischio e garantire loro un futuro che chiede ancora una volta la fine immediata delle violenze in. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’ONU, decine disarebbero stati uccisi, e si teme che, con l’intensificarsi dell’operazione militare della Russia nelle principali città, molte altre ...

