Ucraina, Di Maio: non portiamo la Nato in guerra (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quella degli ucraini è "legittima difesa, è un paese invaso da Putin". "Anche i cittadini russi stanno protestando contro Putin. Noi non stiamo entrando in guerra, stiamo facendo arretrare Putin, deve ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Quella degli ucraini è "legittima difesa, è un paese invaso da Putin". "Anche i cittadini russi stanno protestando contro Putin. Noi non stiamo entrando in, stiamo facendo arretrare Putin, deve ...

Advertising

AndreaMarcucci : Grave che il Presidente della commissione Esteri, Vito Petrocelli abbia votato contro risoluzione sostanzialmente u… - La7tv : #dimartedi L'allarme lanciato dal Ministro Luigi Di Maio: 'Se Putin prende l'Ucraina, poi passerà ad un altro Paese… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio: 'L'Italia non entrerà in guerra, impegno per la pace' #ue #luigidimaio #ucraina #dimaio… - ArchiloeMario : RT @catenaaurea66: L'Italia invierà armi in Ucraina fino a dicembre '22. Sempre che ci si arrivi. Una scelta la cui demente arroganza è riv… - lecodelsud : #DiMaio: “#Putin è bravissimo a fare la vittima ma è lui l’aggressore” #Ucraina #Russia #RussiaUcraina -