Traffico Roma del 02-03-2022 ore 19:30 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luceverde Roma buona serata Simona cercherà Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale Tra via delle Valli la via Salaria oltre al Traffico un incidente sull’altra carreggiata della tangenziale per Traffico tra Corso Francia & via dei Campi Sportivi sul Raccordo Anulare zona est code e incidente tra la 24 e la Nomentana ripercussioni sul tratto Urbano della A24 a San Giovanni un incidente in via Cerveteri mentre nel quartiere Giuliano Dalmata in via della Divisione Torino prestare attenzione Traffico in uscita da Roma code sulla Cassia Veientana e sulla Col trasporto pubblico linea B della metro con ritardi tram 3 parzialmente sostituito da bus questa momento le principali notizie i dettagli nel sito Roma.luceverde.it è tutto un servizio a cura della c e della polizia ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 2 marzo 2022) Luceverdebuona serata Simona cercherà Bentrovati a questo aggiornamento sulla tangenziale Tra via delle Valli la via Salaria oltre alun incidente sull’altra carreggiata della tangenziale pertra Corso Francia & via dei Campi Sportivi sul Raccordo Anulare zona est code e incidente tra la 24 e la Nomentana ripercussioni sul tratto Urbano della A24 a San Giovanni un incidente in via Cerveteri mentre nel quartiere Giuliano Dalmata in via della Divisione Torino prestare attenzionein uscita dacode sulla Cassia Veientana e sulla Col trasporto pubblico linea B della metro con ritardi tram 3 parzialmente sostituito da bus questa momento le principali notizie i dettagli nel sito.luceverde.it è tutto un servizio a cura della c e della polizia ...

Advertising

romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in via Trionfale tra Piazzale delle Medaglie d'Oro e Largo Trionfale-Ottaviano - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via Pietro Maffi tra Via Tommaso de Vio e Via Simone Mosca - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso in Via del Ponte di Nona tra Via Giorgio Grappelli e Via Prenestina - romamobilita : #viabilità #Roma, traffico intenso sul tratto urbano dell'A24 tra Via Fiorentini e La Rustica Nord - buonweekend : RT @TgrRai: Sparatoria a Nettuno, Roma. Il 44enne ferito a colpi di pistola avrebbe legami con la mafia di Foggia, secondo gli inquirenti.… -