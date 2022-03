Tra molotov e blindati. Dentro l’assedio di Kiev (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Prima regola di una guerriglia urbana: l’aggressore è sempre in svantaggio”. John Spencer, maggiore dell’esercito americano in congedo, direttore degli “Studi di guerriglia urbana” al Modern War Institute, è tra i massimi esperti nella materia. L’invasione russa in Ucraina rischia di trasformarsi a breve da guerra in guerriglia. Se il convoglio russo di sessanta chilometri dovesse entrare a Kiev, la capitale cinta d’assedio, inizierà la fase due del conflitto. “Si combatterà casa per casa. A quel punto nulla è scontato”. Come procede l’avanzata russa? Difficile dirlo con certezza. L’operazione non sta andando secondo i piani di Mosca. Un convoglio chilometrico con artiglieria pesante è ormai a pochi chilometri da Kiev, alcuni di quei missili sono ancora troppo distanti per colpire la città. Il suo bilancio? La situazione si sta riequilibrando: i russi ... Leggi su formiche (Di mercoledì 2 marzo 2022) “Prima regola di una guerriglia urbana: l’aggressore è sempre in svantaggio”. John Spencer, maggiore dell’esercito americano in congedo, direttore degli “Studi di guerriglia urbana” al Modern War Institute, è tra i massimi esperti nella materia. L’invasione russa in Ucraina rischia di trasformarsi a breve da guerra in guerriglia. Se il convoglio russo di sessanta chilometri dovesse entrare a, la capitale cinta d’assedio, inizierà la fase due del conflitto. “Si combatterà casa per casa. A quel punto nulla è scontato”. Come procede l’avanzata russa? Difficile dirlo con certezza. L’operazione non sta andando secondo i piani di Mosca. Un convoglio chilometrico con artiglieria pesante è ormai a pochi chilometri da, alcuni di quei missili sono ancora troppo distanti per colpire la città. Il suo bilancio? La situazione si sta riequilibrando: i russi ...

